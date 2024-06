NIŠTA NIJE BAJKOVITO U VEZI NJEGA: Stanija raskrinkala Janjuša, tvrdi da sve radi zbog plasmana! (VIDEO)

Pustila jezik!

U toku je specijalna emisija ''Elita'', a voditeljka je Dušica Jakovljević. Večeras je ugostila Radomira Takija Marinkovića i Staniju Dobrojević.

Žene su padale na Janjuševu duhovitost, a sad je postao neko ko kuka nad svojom sudbinom - rekla je Dušica.

Nema pravo jer je odgovoran za sve. Tu su bile Ana i Šopička, a onda je Maja ustala i rekla sve. Ne znam šta radi sebi od života. Poznajem devojku s kojom je bio pre rijalitija. Iznela je prepiske, a Janjuš joj je dao 15.000 evra. Važio je kao dobar tata, ali uopšte nije tako, niti je bio duhovit. Ništa nije bajkovito u vezi njega i mislim da ga je ova veza raskrinkala, skinula mu masku - rekla je Stanija.

Što baš Janjuš - pitala je Dušica.

Imao je tu neku priču sa Majom i ona ga je digla. Predstavio je kao neki košarkaš, ali sad se sve pokazalo - rekla je Stanija.

Maju je klepio za jedno 5-6.000 evra sigurno - dodao je Taki.

Ideš u rijaliti da praviš dete mladim devojkama i onda ih šalješ tamo, kao da idu da skrate kosu - kazala je Stanija.

Ćerkica mu ima deset godina, a on je šest godina u rijalitiju. Eto koliko je on tata. Rekao je Maji pre neki dan da je više bila na kiretaži, nego u srednjoj školi. On izgovara monstruozne stvari, Aneli nije ni ispratio na kapiju - nadovezao se Taki.

Ona je imala priču na početku, zahvaljujući meni. Onda se on nakačio, da bi imao dobar plasman. On nekog tera na ovakve odluke, zbog plasmana. Doduše, ljudi ne tapšu ni njoj - kazala je Dobrojevićeva.

Ja sam bila prvo žrtveno jagnje, kao rasturačica brakova. Svašta sam proživljavala napolju, a sad treba da je sažaljevam. Živu su me sahranjivali. Da li se iko pitao šta sam ja radila u četiri zida? Iznela sa, svoju istinu javno, ali nije vredelo. Govorila sam stići će vas karma i pogledaj šta se dešava - nastavila je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković