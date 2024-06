IMAŠ EMOCIJE: Žana tvrdi da Stanislav i dalje oseća nešto prema Mioni, prognozira njihov razgovor nakon rijalitija! (VIDEO)

Bebica i Omnia jednoglasni!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici večeras biraju između Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Jovana Cvijanović na redu je da iznese svoje mišljenje.

- Mislim da je Stanislav dobra osoba i sportista. Zamerila sam ti samo što nisi priznao taj s*ks sa Majom, ali videli smo to svakako. Mislim da si odlepio za njom, ali ne znam da li ćete se pomiriti. Maja mi je omiljena osoba u kući i planiram da se družim s njom napolju - kazala je Jovana.

- Mnogi komentarišu da je kopiraš - rekla je Ivana.

- Oblačila sam se tako kako se oblačim otpočetka. Što se tiče ponašanja, radila sam sve to i ranije. Šaljem Stanislava, ostavljam Maju - rekla je Jovana.

- Maja i ja imamo stvarno super odnos, jako je volim. Volim njena ljubavna dešavanja, zanimljivo mi je. Nikad nismo imali neku svađu, prema meni je uvek iskrena. Pokazala je da je čovek i nije sujetna. Nju ostavljam, šaljem Stanislava - rekao je Bebica.

- On i ja smo super. Gotivim ga, kad kaže budemo videli, to je hit - kazao je on.

- Da li misliš da će kontaktirati Mionu nakon izlaska - upitala je Ivana.

- Neće, ali ona njega hoće. Po njegovim reakcijama vidimo da oseća nešto prema njoj - odgovorio je Bebica.

Maja i ja se gotivimo, tu sam za nju, kao i ona za mene. Sviđalo mi se više njeno učešće kad je bila sama. Mislim da se samo ponižavaš kad mu se približavaš. Stanislav je vaspitan dečko, ali mislim da nije ispao fer prema Maji. Šaljem Stanislava, ostavljam Maju - rekla je Teodora.

- Stanislav i Maja dve drage osobe. On je dobar prijatelj, kažu ti da si nebitan. Ti i kad ćutiš, odličan si. Majo, ne treba da se ponižavaš i da ga moliš za nešto. Rekao sam ti da iskuliraš i biće sve to top. Šaljem Stanislava, ostavljam Maju - rekao je Terza.

Stanislav je dobar momak, mislim da i dalje imaš emocije prema Mioni. Nikad se nismo izvređali. Mislim da postoji mogućnost da pričaš sa Mionom napolju. Majo, za rijaliti si odlična. Nismo imale sukobe, uvek si doterana. Pokazala si da možeš da budeš dobra, iako mislim da voliš nestalnije muškarce. Ostavljam Maju, šaljem Stanislava - kazala je Žana.

Autor: Iva Stanković