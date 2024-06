TO SU KODEKSI: Miona pecnula Ša zbog iznošenja njihove intime, pa potvrdila da smatra da Stanislav nešto oseća prema njoj! (VIDEO)

Krčka se!

U toku emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj je Milan Milošević. Sledeće pitanje pročitao je Mioni Jovanović.

Šta kažeš na to da vaspitana, kulturna devojka iz vaspitane porodice nema s*ks - pročitao je Milan.

Nisam imala situacije gde se momak hvalio seksualnim odnosom. To su neki kodeksi, na koje se on poziva. Rekla sam da ne bih volela da to iko gleda, on je rekao da je to normalno. Jesam iz kulturne i fine porodice. Ne čupam, ne grebem, ne pravim cirkus - odgovorila je Miona.

Samo vređaš, ne znam gde si naučila sve te psovke. Ja nisam rekao da sam prefinjen, psujem i ja - rekao je Ša.

Pitanje za Matoru. Obećala si Eni da ćeš joj čuvati muža, baš si ga čuvala - pročitao je Milan.

Istina. Nije mi rekao tad da su se pomirili, ni da su bili zajedno - odgovorila je Matora.

Otišli smo u Budimpeštu i u Beč par dana pre rijalitija. Rekla mi je da zbog Krune ne radim neke stvari, ali eto. Nije to moglo da funkcioniše, j*biga - rekao je Janjuš.

Znala sam za ovo. Ja imam svoje mišljenje o Eni i njemu - rekla je Aneli.

Pitanje za Mionu. Izjavila si da te Stanislav voli, drago nam je da vidimo isto - pročitao je Milan.

Nisam rekla da me voli, ali da postoji nešto. Pokazao je to svojim reakcijama ovde - kazala je Jovanovićeva.

Praviš me d*bilom sve vreme, šta se sprdaš sa mnom - dobacio je Ša.

Autor: Iva Stanković