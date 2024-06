RAFALNA PALJA UROŠA STANIĆA: Mnogima ne bi bilo dobro da su čuli ove žestoke prozivke! (VIDEO)

Uriš ocrnio sve cimere sa kojima ima žestoke svađe!

Uroš Stanić razgovarao je sa Darkom Tanasijevićem u novom delu imanja u Šimanovcima o turbulentim sukobima koje ima tokom svog boravka u najgledanije rijalitiju u regionu "Elita".

- Zašto Stanislav ne može daprihvati tvoje komentare na njegov račun? - pitao je Darko.

- Nominacije su da se iznosi svoje mišljenje, on nije dobro to podneo. Bio je sukob, a kasnije se nastavilo i bacio me je u bazen, a danas mi je zapretio da će sutra da me baci u jezero. On je meni popinjao tablere, da sam bolesnik i greška prirode, njegovi argumenti su nula, a ja sam rekao istinu. Išao je u svinger klubove, ima je degutantan s*ks, ubeđivao je sve nas da je Maja lažov, a na kraju se ispostavilo da je on patološka lažovčina. On je pogazio pismo koje je stiglo. Njegovi postupci su takvi, ne mogu drugačije da ga komentarišem - rekao je Uroš.

- Svađao si se sa Terzom, što to? - pitao je voditelj.

- Treba da se fokusira na prinovu, a on priča da će da me baci u jezero. Ja ne znam šta je sa ovim muškarcima. Ja sam želeo da ove nedelje poslednje provedem u miru. Šahistu zovem tako jer je on konj, a ja sam kralj. Vidi se to i u sukobu. Ja nisam mario za njega, ne primećujem ga jer ne želim da imam sukob sa takvom osobom koja ima ludačko ponašanje - pričao je Ša.

