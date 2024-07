Ovo kad bi čuli, ne bi im bilo dobro: Marija Kulić urnisala Janjuša i Ša zbog ponašanja, ne štedi reči (VIDEO)

Haos na sve strane!

Po povratku s kratkih reklama, voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Marijom Kulić o ljubavnom trouglu Mione Jovanovića, Nenada Aleksića Ša i Stanislava Krofaka.

- Htela sam da se vratim na veze u rijalitiju. Ša je dokazao da je neveren, da je opsednut devojkama, traži te mlade devojke, može otac da im bude. Mionin izbor je bio Ša samo da bi imala neku priču, ona voli Stanislava, to se videlo na svadbi i Stanislav nju voli. Nenadu Aleksiću je to jasno. Miona i Stanislav se vole i dalje. Sve jedni drugima praštaju. Po meni, Anđelo i Anita su u vezi zbog poklona, podrška, ja vidim ljubav između Stanislava i Mione, ali ne vidim između Anite i Anđela. Kakva putovanja?! Dečko neće da je vidi kada se završi rijaliti. Miona neće da se pomiri sa ovim da ne bi bila loša prema Ša, ali kada izađu, pomiriće se. Svašta ljudi rade, ja sam videla u ovom rijalitiju, gaze preko mrtvih...Ona uličarka sa Novog beograda, Mica trica, četvorica. Jeste trudna žena, ali neću da zaboravim njene radove i sa muškarcima i sa ženama - rekla je Marija, te je oplela po Janjušu zbog ponašanja prema Aneli:

- Janjuš je tu pokazao da je ogromna nula od čoveka, znao si kakva je, sve si znao, dopisivao se sa devojkama, znači, katastrofa. Daleko bilo od svih. Šta si ti tražio onda sa njom?! Zašto takvoj ženi praviš dete?! Ono što je sve radila, on je takvu prihvatio. Ovo nije prva sezona da njemu bivša žena prašta, da spava tamo i to je to. Njoj je bitno da joj on samo donese novac, oni posle rijalitija provode vreme zajedno i udruženim snagama hvataju te kao što je Maja, Aneli...Ona je prešla preko Maje, a neće preko Aneli i sledeće?! Katastrofa. Ko može da voli to - rekla je Marija.

Autor: Nikola Žugić