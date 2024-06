Kriv sam samo za pomirenje: Janjuš smatra da će istina o svemu izaći na videlo uskoro, ukućani se zgražavaju! (VIDEO)

Poistovetila se sa njom!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčaka'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pretrese sve intrigantne teme koje zanimaju naciju. Maja Marinković i Žana Omnia iznele su svoje mišljenje o odnosu Aneli i Janjuša.

Janjuš i ja nemamo nikakvu komunikaciju, tu je bio Stanislav sve vreme, bila je priprema za devojačko veče i sve je išlo u smeru da se priča o svadbi. Posle toga on jeste rekao za svadbu kako bi se produžio rijlaiti. U njihovoj priči ja sam na Anelinoj strani, niti ću promeniti stav, svako ko drugačije razmišlja po meni nije normalna osoba. Rekla sam da će naravno biti teško jedan period, uvek sam se i ja pitala da li sam ja kriva, ali ne treba jer je donela pravu odluku. Ja nisam znala kako da kažem Takiju to, bilo mi je jako neprijatno, naravno da jeste bio težak period ali ja više nemam takav osećaj, sada mi se to izbrisalo osim kad sam videla nju, nekako mi se to vratilo. Biće ona jaka, treba da misli na svoju ćerku i da to polako prestane da boli. Mislim da nije pogrešila

Ja bih dodala jednu stvar da je pokazao sebičnost i neodgovornost, nikome nije doneo dobro, sad mogu da pomislim da je sveovo namerno i ciljano uradio. On nije mogao kao zreo čovek da uzme ćivot u svoje ruke. To da je nosio ženine gaće, to mi je degutantno. On može svašta da priča i da pegla situaciju kod bivše žene i ona ako je pri zdravom razumu bi ga blokirala, jer ovo je atak i na bivšu ženu i za sve ostale žene u budućnosti -rekla je Žana.

Čuo sam sve i nikome se nisam ubacivao, složiću se sa par ljudi, ostalo su laži, slažem se da sam sam sebi napravio problem, i takođe sa još dva komentara, ostalo je sve atak na mene, smatram da je ona ta koja je bila neiskrena. Najveća greška je što sam ponovo stupio u odnos sa njom, trebao sam da slušam ljude kada su rekli da nije dobra za odnos sa mnom. ja sebe neću kriviti ni jedne sekunde, ona je kriva za sve. Iskreno sam ušao u ovaj odnos, sve ostalo su laži, možda će jednog dana i doći do istine ono što sam ja pričao -rekao je Janjuš.

Autor: Nemanja Šolaja