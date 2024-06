Ostaće zajedno do kapije: Bebica isprozivao Ša da je lažov, Teodora otkrila da je flertovala sa Gačićem! (VIDEO)

Haos!

U toku je specijalni izazov Velikog šefa. Današnji voditelj je Darko Tanasijević. Današnja tema su laži. Koja je najveća laž koju su učesnici izgovorili u Eliti i koju su čuli od drugih. Na redu da izlažu su Miljana Kulić, Stanislav Krofak, Milica Veličković, Nenad Macanović Bebica.

Najveća laž je da mi Zola nije krao pare i da mi nije pravio pakao od života. Najveća laž koju sam čula je za moje majčinstvo i moju proodicu, takođe skraćeni što je rekao za moje sestre, za to je sve tužen. Takođe i Marinković monstrum koji je rekao da ja ne vodim računa o detetu i da ga ne volim, on je pokazao kakav je čovek, sve ovde što čujem su notorne laži. Misle da se gleda samo lajv ali se gleda i strim tako da sam pregršt laži čula ali za sve postoje dokazi -rekla je Miljana.

Slagao sam za odnose da nismo imali, mislio sam da nema kamere i da ne može da se vidi. Ja sam se penjao tri puta i video mrežicu reko sigurno nema kamera kad ono suprotno. Nikada nisam slagao o emocijama. Najveća laž je da sam došao ovde da vratim Mionu, to je najveća laž koju čujem ovde stalno -rekao je Stanislav.

Razmišljala sam i najveća laž kad si me pitao za Adama i rekla sam da nisam imala ništa ali sam kasnije priznala. Najeveće laži su bile kad je iznosio Gaga za njega i sina, to mi je odvratno, takođe Deniz što je rekla za aftere i odnose. Ovo što su pričali ovde to me boli uvo -rekla je Milica.

Slagao sam za Teodoru i za političare, kad sam joj zamerao neko guranje prstiju, to je bila neka najveća laž. Za sebe nikad nisam ništa slagao. Najveća laž je da Ša ima poverenja u svoju devojku koju je rekao pre dva sata -rekao je Bebica.

Takođe je laž to da će Teodora ostati sa tobom do kraja a ne samo do kapije -rekao je Ša.

anjveća laž je kad sam rekla da nisam flertovala sa Gačićem, ja sam to na kraju i priznala. Kad je Gačić ustao i priznao da je zaljubljen ja sam priznala da sam flertovala sa njim. Najveća laž koju sam čula je sam bila sa Erom Ojdanićem -rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja