Haos u Eliti: Ša ne dozvoljava Mioni da bude srećna bez njega, napravio scenu! (VIDEO)

Ušao u crveno zbog njenog ponašanja na Rajskom ostrvu!

Miona Jovananović i Nenad Aleksić Ša svađali su se tokom reklama zbog njenog ponašanja na Rajskom ostvru. Cimeri su uveravali repera da je bez njega očigledno srećnija, što on nije želeo da prihvati, pa je urlao na sve.

- Ti ne možeš da se opustiš sa mnom jer samo gledaš gde ja gledam - rekla je Miona.

- Gleda i ona - dodao je Ša.

- To samo ti vidiš, jednom za Teodoru i to je to - rekao je Marko.

- Ona je nama ispunjavala želje, devojka je pevala - umešala se Miona.

- Mića forsira bivši odnos - vikao je Ša.

- Ali je on nije pitao gde gleda - dodao je Marko.

- Deca najbolje prepoznaju, ja nisam budala - rekao je Lepi Mića.

