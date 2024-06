STALNO GLEDAM DA LI SE GLEDAJU: Ša doživeo nervni slom, očajnički preklinje Mionu da preseče priču oko Stanislava! (VIDEO)

Ušao u crveno!

Nakon sukoba sa Mionom Jovanović tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', Nenad Aleksič Ša našao se u nervnom rastrojstvu.

Za sve se hvata, traži razlog za dramu - rekla je Miona.

Danima ćutim bre, dok nisi rekla danas da se kaješ za bivši odnos. Spavaš sa mnom bre, kakav si ti montrum? Rekao sam ti da ne spominješ više to u krevetu i opet si. Koliko si iskoristila čoveka u k*rcu - rekao je Ša.

Ja tebe iskoristila? Da je rekao da mu smeta ne bih nosila te stvari - rekla je Miona.

Smeta mi logično, ali ćutao sam. Molio sam je da sedimo prekoputa, stalno gledam da li se gledaju. Ne mogu da se opustim, poštedi me bola - rekao je Nenad.

Sad nosiš šorts j*bote. Stalno me odaješ, ja sam za s*ks rekao slučajno - rekao je Ša.

Rekao si da te zabole moj razgovor sa roditeljima - kazala je Miona.

Svako pitanje voliš ga, a ja sam k*rton. Momak mi ništa loše nije uradio, ali preseci. Dve nedelje forsiraš isto, rekao sam ti da me poštediš bivšeg odnosa. Preseci, boli me da slušam to - rekao je Aleksić.

Boli i mene što misliš da imam emocije - odbrusila je Miona.

Preseci onda pitanja, zlo si - rekao je Ša.

Ne radim ništa loše, ne osećam trunku krivice - rekla je Jovanovićeva.

To je i problem, vidi šta mi radi. Ti danas pominješ da se kaješ zbog bivšeg odnosa, a ne da si me vređala - rekao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković