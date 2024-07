Monstrum si: Ša doživeo nervi slom, preklinje Mionu da prestane da ga vređa! (VIDEO)

Van sebe je!

Nenad Aleksić Ša doživeo je nervni slom na početku emisije, pa je izašao iz kuće. Miona Jovanović pošla je za njim.

- Evo ti prsten, treseš se - rekla je Miona.

- Vređanje mora hitno da stane - rekao je Ša.

- Ne urliči - rekla je ona.

- Ja tebe ne vređam. Ako nećeš da budeš sa mnom, ostavi me. Nije mi dobro, bolesna si ženo. Monstrum si - rekao je Nenad.

- Koji ti k*rac - pitala je Miona.

- Nisam p*zdurina da me vređaš. Ako nećeš da me vidiš, pusti me da izdržim četiri dana - kazao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković