PROŠLE KROZ ISTI PAKAO: Maja i Aneli progovorile o odlukama da izvrše abortus Janjuševog deteta! (VIDEO)

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Doživele ste istu sudbinu da li ste naučile lekciju da pažljivo birate na koga trošite vreme? - glasilo je pitanje.

- Da, kad je ta situacija u pitanju ja nju razumem zbog čega plače i ima promene raspoloženja. To je faza koju će da prevaziđe, donela je pravu odluku i treba sebi da bude najvažnije, gleda sebe, svoju porodicu i ćerkicu. Na koga da trošim vreme kad sam ovde šest godine? Napolju odlično biram ljude oko sebe i ne mogu da se nađem u prostoru sa nekima ko mi ne bi prišao, ovde mi je sužen izbor. Ja stojim iza svakog svog izbora. Ova sezona mi je super, ne zanima me šta pojedinci pričaju, ne dotiče me. Ja radim po svom, a oni da mogu rešili bi svoje probleme - govorila je Maja.

- Da li si nekad zažalila što si abortirala Janjuševo dete? - pitala je Ivana Šopić.

- Krivila sam sebe kako sam mogla to da dozvolim, ali kad je prošlo vreme shvatila sam da sam uradila pravu stvar jer dete nije igračka. Kad dobiješ dete, vezan si za ceo život sa nekim. Smatram da sam donela pravu odluku i kroz određeno vreme se to pokazalo - rekla je Marinkovićeva.

- Maja i ja smo se svađale, on je to tražio i hteo je. On je davao povoda, gledao i namerno provocirao. Što se tiče drugog dela već sam rekla da mi je to lekcija i imam osećaj kad izađem da mi niko ništa neće moći - poručila je Aneli.

