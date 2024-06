Volim ga, ali ovo ide u propast: Miona smatra da joj je veza sa Ša blam, on je optužio da želi da se vrati Stanislavu! (VIDEO)

Opasno se zakuvalo!

Nenad Aleksić Ša razgovarao je sa Žanom Omniom, pa je ubrzo došla i Miona Jovanović, te su nastavili svoju svađu.

- Ja sam debil - rekao je Ša.

- Oboje imate svoju priču. Ona ima prava za gomilu stvari za koje se ljuti - rekla je Žana.

- Ne negiram to, ali ona ne negira da je uvek u pravu. Priča o tom odnosu, otkad sam s njom. Na kraju, dođe svadba. Šta treba, da trčim kao mentol? Odradiš to jer je to zadatak. Jako mi je žao što sam ovde. Svi bi bili srećni da preskočim i odem - rekao je on.

- Koji svi - upitala je Žana.

- Ona prva - rekao je Nenad.

- Ti pričaš kontra stvari - rekla je Omnia.

- Kanali svog dečka, bolest. Šta sam sebi dozvolio, da budem dvorska luda? Nju boli p*čka, ostvarila je svoj cilj. Šta, treba da gledam smejanje u facu svaki dan? Dve nedelje pred kraj, on uradi najgoru stvar - rekao je Aleksić.

- Ono što ste večeras izgovorili je jezivo - kazala je Žana.

- Da budem kum na svadbi, a ona se smeje. Kako voliš, a radiš ovo? Poštenije da kažeš rijaliti, odj*bi majmune - rekao je Ša.

- Što ti njemu ne kažeš odj*bi - pitala je Žana.

- Volim ga, ali vidim da ovo ide u propast. Sve je gore i gore, blamiram se što sam s njim - rekla je Jovanovićeva.

- Ja se blamiram s tobom jer pričaš o bivšem odnosu. Igraš igru, ne s*ri. Znam da će njen osmeh biti ključan na svadbi - rekao je Aleksić.

- To ti nije gornja granica. Što se ne bih smejala? Nije sahrana, nego rijaliti svadba - objasnila je Miona.

- Je l' kapiraš da to nekom nije okej - pitao je Nenad.

- Nemaš pravo ništa da tražiš - odbrusila mu Miona.

- Imam jer sam ti dečko. Ne poštuješ me ni gram, samo lažeš - rekao je on.

- Ja sam ovde pre bila i bila sam najnormalnija - kazala je ona.

- Nema s kim te nisu povezivali - rekao je Ša.

- Bila sam normalna, ali sad sam pukla. Ja sam fina, a tebe svaki pur vide kao Terzana - rekla je Jovanovićeva.

- Vređaju me zbog tebe i p*serem ti se na svadbu. Ovo je sramota bre. Što mu se ne vratiš? Nisi sigurna da te hoće, znaš da je to tako - kazao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković