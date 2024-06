Prešla igricu: Ša strogo zabranio Mioni da legne u krevet sa Stanislavom, pa je pecnuo da je posvetila Krofaku pesmu 'Kukavica' (VIDEO)

Hit!

U toku je nastavak emisije 'Pitanja gledalaca'. Voditeljka je ušla kako bi izrešetala ukućane intrigantnim pitanjima. Naredno pitanje postavljeno je Mioni Jovanović.

Pitanje za Mionu: Koliko ćeš još ucena trpeti? -pitala je voditeljka.

Malo sam izgubila samopoštovanje, ucena nema više toliko. Jedino to da ne kaže da raskidamo, prvi on mi zamera što ga nikad nisam ostavila, on mene ne poštuje na taj način jer je tri puta raskinuo -rekla je Miona.

Ona je stvarno divna, ja samo iznosim činjenice, da leži sa bivšim u krevetu neću da trpim, ako to uradi onda je prešla igricu. Da legne u krevet sa njim, meni je to skandalozno. Ona je pro level i talentovana je na maks -rekao je Ša.

Pitanje za Mionu: Da li si pevala Stanislavu Kukavicu? -pitala je voditeljka.

Ne, ja volim u pesmu, ispada da šta god da pevam je za Stanislava, meni je to jedna od omiljenih pesama. Ja sam rekla za tu pesmu da je mnogovolim a Stanislav i ja nismo imali zajedničku pesmu -rekla je Miona.

Zamisli ti da pevaš nekome sa mnom spavaš druga ti je nesanica -rekao je Ša.

Pitanje za Ša: Pošto poto želliš zadržati Mionu kao dete neko -rekla je voditeljka.

Ja nju volim, to je evidentno, ne bih se nervirao toliko zbog svega toga. Ja sam stvarno i napolju doživeo da me zovu Petar Pan -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja