Od kupleraja do braka: Stanislav urnisao Ša zbog priča da je privodio sumnjive devojke u stan, pa potkačio Mionu da je bila oduševljena Selcetom! (VIDEO)

Hit!

U toku je debata. Tema debate je da li treba priznati da si pogrešio ako imaš osećanja prema bivšem. Stanislav Krofak stavio je Nenada Aleksića Ša na stub srama zbog privođenja devojaka u stan, smatra da ne može njemu da zamera za svingeraj kao on pravi kupleraj!

- Fran i ja blejali sa nama, tu sam se ja smuvao sa mojom bivšom ženom i to je to. Ona meni priča što sam upoznao ženu preko tiktoka -rekao je Ša.

-Jao to je užas, nemojte meni pričati, da je bilo dobro ostala bi sa tobom -rekao je Stanislav.

-Od kupleraja do braka, eto pričali ste o Stanislavu nešto -rekao je Đedović.

-Ja u svaku vezu uđem iskreno, sad da li su one isto tako iskrene to je do njih, ja nemam putera na glavi -rekao je Ša.

-10 posto nije rečeno što smo mi rekli. Čovek radi kupleraj u svom stanju, a meni nešto priča da sam svinger, zvao neke devojke da ih pegla i na kraju zvao i Maju -rekao je Stanislav.

Kako si ti shvatio to Selce i taj njen nastavak i valjda te neću sresti tamo? -pitao je Đedović.

-Ona je samo rekla da joj je tamo najlepše more gde je bila, ja sam joj prvi put odveo tamo i svidela joj se ta tirkizna boja mora i belog peska -rekao je Stanislav.

- Ja bih uvek išla tamo jer mi je prelepo tamo, baš je prelepo mesto, nije to samo za ljubav, jednu od većih svađa smo imali tamo -dodala je Miona.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja