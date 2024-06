Pomerili su svaku granicu: Đedović zgrožen veze Mionom i Ša, ne može da poveruje da reper može da ostaje sa nekim kog NE VOLI! (VIDEO)

Ubeđen da ga ne voli!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

Janjuše kaješ li se što si ušao u vezu sa Aneli? - glasilo je pitanje,

- Sada da, nismo morali da ulazimo, ali tako je moralo da bude. Kada je bilo normalno svaki trenutak mi je bio lep sa njom - rekao je Janjuš.

-To je tako trebalo da bude, on je birao put i izabrao da put naše veze bude trnovit, ja sam dala sve od sebe da to uspe - rekla je Aneli.

Da li se osećaš kao da si u vezi sa Mionom i Ša pošto te Ša za svaku glupost pita Maki jel sam u pravu? - glasilo je pitanje za Đedovića.

- Oni su prešli grani cu svaku. Mene rođena mama nije zvala Maki, da je malo pameti među njima oni se ne bi ovako ponašali. Meni njihov odnos uopšte nije dobro. Oni kad izađu, oni će raskinuti, pa će posle deset dana da me zovu. Te priče da je drugačiji napolju, to nema veze s vezom. On je gori napolju - rekao je Đedović.

Aneli gde više vidiš ljubav Mione sa Ša ili sa Stanislavom gde je i mi vidimo. Ša je sinoć rekao kako si namerno postavila pitanja Mioni da ih razdvojiš? - glasilo je pitanje.

- Ma mene Ša jako nervira. Nisam nikada pokušala da ih razdvojim. Mionu sam više puta uhvatila dok se svađa sa Ša da gleda u Stanislava. Mislim da Ša radi Mionu i ovaj haos, nije mi jasna uopšte - rekla je Aneli.

- Ona je navlačila Mionu da odgovori na pitanja. Ja nimalo nisam lud - rekao je Ša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P