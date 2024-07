Pričala sam sa njim opušteno i iskreno: Miona progovorila o razgovoru sa Stanislavom, Ša je sluša i ne trepće! (VIDEO)

Voli ga!

Miona Jovanović progovorila o hotelu sa Stanislavom, te je pomenula i odnos sa Ša.

-Šta misliš ko će te čekati u studiju? - upitala je Milena.

-Mama i tata, možda bude brat tu - rekla je Miona.

-Koliko strahuješ zbog toga? - upitala je Milena.

-Pa strahujem, razmišljam o tome, prošla sam dosta toga ovde. Mi ne znamo neke stvari - rekla je Miona.

-Da li ima neke stvari koje bi promenila od početka Elite? - upitala je Milena.

-Ne bih imala odnose, ne bih vređala toliko i ne bih iznosila mnoge stvari koje sam ovde pričala za stolom. Baš u nekim momentima kad puknem kažem svašta, da sam malo više bila proračunata - rekla je Miona.

-Da li si se opustila u hotelu na momenat, kako ti se činio taj izlazak? - upitala je Milena.

-Bilo mi je prvo neprijatno, ušli smo tamo, imali smo masažu, to me opustilo. Zaista je bilo u početku neprijatno, ali ubrzo nakon toga sam se opustila. Ne bi bilo normalno da na prvu pričam sa njim jer nismo imali komunikaciju. Stvarno sam pričala najiskrenije, najopuštenije. To što sam rekla za Selce, nisam imala nameru. Naravno neću ići sad - rekla je Miona.

-Da li misliš da je velika većina učesnika bila ljubomorna? - upitala je Milena.

-Mislim da da. Ja sam bila sama sebi prelepa, ali nisam toliko obraćala pažnju, imala sam preča posla, gledalaa sam da ispoštujem sve. Moguće da su neki ljudi bili ljubomorni - rekla je Miona.

-Koliko procenata misliš da ćete ti i Ša biti zajedno napolju? - upitala je Milena.

-Sigurna sam da ćemo izađi zajedno, ali da ćemo napolju, ne znam. Jutros sam sanjala nas dvoje, baš je bio realan san - rekla je Miona.

-Šta želiš da uradiš kada izađeš odavde? - upitala je Milena.

-Cilj mi je da odmorim, želim da odem na odmor i odmah neka pesma nešto - rekla je Miona.

-Jel ostaje dogovor da ćete ti i Ša snimiti duet? - upitala je Milena.

-Biće, biće nadam se - rekla je Miona.

