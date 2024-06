Matirali ga: Bebica i Mića razotkrili Aleksićeve manipulativne sposobnosti, Janjuš smatra da mu nema pomoći! (VIDEO)

Razvalili ga!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. Ukućani komentarišu ponašanje Nenada Aleksića Ša prema Mioni, te razotkrili njegove manipulacije i komplekse kojima razara vezu.

Uvek je isto, oni ne staju sa vređanjem i ponižavanjem jedno drugog, Ša je iskoristio trenutak da napravi Mionu sponzorušom. Ona je pričala da je uvek imala svoj novac u Zagrebu, on uvek shvati kako on želi kako bi iskoristio to protiv nje -rekao je Bebica.

Šta lupaš, vi svi idete kako vreme duva, Miću razumem on forsira to od početka a ostali svi idu kako vetar duva i imaju stalno drugačije mišljenje i ponašanje -rekao je Ša.

Ja sam rekao od početka veze da Mionu Ša ne zanima. Ja sam mislio da ona njemu radi neke stvari jer nikad nismo prisustvovali da si ti njo nešto govorio. Ti si beznadežan slučaj

Ma ti si dečko kamionidžija jedan, busač obični -rekao je Ša.

Za razliku od tebe ja pamtim sve, što ne kažeš da je Stanislav rekao da nije koristila njegov novac -rekao je Bebica.

Oni se nisu razdvojili mescima i meni je to stvarno bolesno, on je dozvolio da je pritiska i manipuliše sa njom. On će posle ovoga biti svestan da nikada neće moći da se izvuče iz toga -rekao je Janjuš.

