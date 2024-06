Žestoko ga ponizila: Miona smatra da se Teodora sramoti Bebice, Macanović je rešio: Možda ćete se vi poljubiti kad Stanislav zažmuri! (VIDEO)

Podbadanje!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ona je spremna da zajedno učesnicima pogleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. U narednom video klipu Miona Jovanović govori kako će Teodoru Delić biti sramota da hoda ulicom sa Bebicom zbog njegovog fizičkog izgleda.

To je neko moje mišljenje, kad hodaju i zagrli je ona mu sklanja ruke. Mislim da se vidi sa nekim dobrim frajerom a ne sa Bebicom, ne bi se muvala sa piratom i Gačićem koji su drugačiji od njega -rekla je Miona.

Ovo je apsolutna glupost, ja kad se okači na mene sklonim ruku, zatim mu zameram kad mi spušta ruke dole, ali da se ja stidim njega to je glupost -rekla je Teodora.

Ovo je žestoka glupost, ako zet ode onda će biti poljupcaizmeđu Mione i Ša, jao smehotresni su mi -rekao je Bebica.

Moram da odbranim Teodoru, oni imaju svako jutro se*sualne odnose, ona njemu ne da da ustane sa stola dok ne završi jelo. Demantovala me je da ga ne voli, ona njega obožava, idu zajedno u wc. Što se tiče Mione i Ša, ona je dala za pravo nama da pomislimo da se pravda Stanislavu da nije imala odnose od kako je on ušao, od kako je ušao vratile su se emocije skroz i mislim da se plaši da je on izgubio emocije pa da se ne izblamira -rekla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja