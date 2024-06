Tvrdi da ga je zaboravila: Maja pokušala da opravda primirje s Jajušem, pa prognozila dešavanja o svadbi Mione i Stanislava! (VIDEO)

Da li je iskrena?!

Naredna gošća autorke i voditeljke Miljane Kulić u emisiji ''Radio Mikseta'' bila je Maja Marinković, koja je prokomentarisala odnos sa Stanislavom Krofakom, ali i njenu ponovnu komunikaciju sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Majo, znamo kako si podnela abortus koji je izvršila Aneli. Čemu potreba da nakon toga imaš komunikaciju sa Janjušem, a rekli ste jedno drugom sve one teške reči? - upitala je Miljana.

- Stojim iza svakog svog stava, nemam šta da negiram ili da govorim onako kako nije. Ja Janjuša odavno ne doživljavam kao muškarca s kojim bih nešto imala, što je jasno kao dan. Jasno je kako se ponašam prema njemu i šta mislim. Sve ovo je za mene smejurija čista, ja to ne doživljavam uopšte ozbiljno, da se razumemo. Ja sam se nasmejala nekom njegovom pokretu, izjavi, što ne znači da ja imam emocije prema njemu ako tako reagujem, to treba svakom da bude jasno. Ako mi je nešto smešno, je l' treba da plačem? To kako drugi misle, ja tako ne doživljavam situaciju i to je to - istakla je Maja.

- Što mu onda nisi rekla:''Janjuše, teraj se. Šali se sa nekom drugom, pa pričaj onda da bi nju ženio, a ne mene? '' - kazala je Miljana.

- Što bih ja radila stvari koje ne želim? Nema potrebe da to radim. Nemam više emocije prema tom čoveku i nemam osećaj za njega - rekla je Maja.

- Kako nemaš, kada si rekla da je to što s izvršila abortus ostavilo velike posledice na tebe? - upitala je Miljana.

- Jesam to rekla, ali to ne znači da imam emocije prema njemu - kazala je Maja.

- Kako reaguješ to što se tvoj bivši, Stanislav sutra ženi Mionom? - upitala je Miljana.

- Šta ja imam da kažem? Rekla sam šta sam imala, to je za mene običan zadatak i treba da se ispoštuje. Da se razumemo, to za mene nije ništa strašno. Biću vesela i provodiću se - kazala je Maja.

Autor: Snežana Zindović