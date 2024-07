Mnoge stvari sam prećutkivao: Stanislav otkrio zašto je tek sad počeo da se suprotstavlja Ša! (VIDEO)

Odgovori se samo gomilaju!

U toku je još jedno izdanje 'Igre istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

- Zašto si odbio pre Rajsko ostrvo, a pristao si na ovo - pitala je Miona.

- Kad sam ušao, neko je sr*o po tebi i nisi smela da se izviniš, zbog dečka. Nisam hteo da idem, ako ne bi imali komunikaciju. Nisam znao da postoji ova igra, mislio sam da neće doći do ovog trenutka. Ko sam ja da kažem da neću svadbu? Svake sekunde sam pokriven - odgovorio je Stanislav.

- Zašto si bila u stanju da se poniziš i odbiješ zadatak - pitao je on.

- Bilo mi je neprijatno, a on je rekao i da će platiti sve. Znala sam kako će reagovati. Ako je već toliki haos, j*bo te stresove. Jedino zbog njega - rekla je Jovanovićeva.

- On kaže jedno, kaže drugo. On uvek napravi scenu i ti si to dopustila - rekao je Stanislav.

- Šta se promenilo u tebi, pa si promenio svoje ponašanje prema njemu - pitala je Miona.

- Dira me prvi, tako je i na svadbi. Ja kako god da se ponašam, pokušavam nešto, iako ne pokušavam. Mnoge stvari sam prećutkivao jer nisam želeo da pomisle da uništavam vašu vezu - kazao je Krofak.

- On je tebe mogao da diskvalifikuje odavno, on izbaci svakog koga hoće. Verbalno to uradi - rekla je Miona.

- Ne može on mene da izbaci - rekao je Stanislav.

- Nije zao, nije g*vno kao Uroš, ali može to da uradi, ako želi - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković