Imao sam plan: Stanislav otkrio da je želeo da zaprosi Mionu za Novu godinu! (VIDEO)

Samo iskreno!

U toku je još jedno izdanje 'Igre istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

- Je l' si pričao nešto o prstenju, nekim signalima - pitala je Miona.

- Ne, imao sam plan. Kad si ušla, pripremao sam da dođen unutra i da te zaprosim za Novu godinu. Poslao sam Darku poruku, kako bi se to organizovalo - odgovorio je Stanislav.

- Zašto nisi bacila svo to prstenje bacila u jezero, kad te z*jebavao - pitao je on.

- Prstem nisi ti kušio, narukvicu jesi. Što bih bacila to jer to smeta Ša? Ja to tako ne doživljavam, ja volim sve da čuvam.

- Bunio si se što sam pričala neke stvari o tebi, a ti si pričao nekoj osobi, s kojom si bio mesec dana, neke stvari o meni. Zašto - pitala je Jovanovićeva.

- Samo kažem da ili ne, to nisu moje reči. Ne bih to rekao ni njoj o tebi, ni tebi o njoj - rekao je Krofak.

- A smetalo ti je što sam ja pričala Ša. Mogao si da joj kažeš nešto - rekla je Krofak. Maja i ti komentarišete kako ja gledam u tebe - rekla je Miona.

Autor: Iva Stanković