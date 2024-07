Maja sve više ubeđena da je Stanislav tipovao, Ivan Marinković totalno srozao Ša i Marinkovićevu izlaganjem (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković, kako bi progovorila o večerašnjoj svađi sa Stanislavom Krofakom.

- Majo, šta se dešava - pitao je Milan.

- On je meni rekao da ga ne intresuje, da je ne voli i da se neće pomiriti sa njom. On to meni tako nije rekao danas - rekla je Maja.

- Zanimalo me je to, eto...Da sam imao emocije prema njoj, ne bi ušao ovde - rekao je Stanislav.

- Znači ti si sve to smišljeno uradio sa mnom, bio u vezi sa mnom - pitala je Maja.

- S tobom sam baš morao da razmišljam - zaučidio se Stanislav.

- Sada dolazimo na ono da je on mene tipovao...Ja sam mu rekla da se ne dere na mene, mi kada nismo pričali 10-ak dana posle našeg raskida i nismo imali komunikaciju, on je dobacivao - rekla je Marinkovićeva.

- Ja ne znam šta je s njom, ona se menja kao vreme - rekao je Krofak.

- Maja je užasna, Maja se blamira, katastrofa. Svake godine koji je bar malo gotivimo, ja ne vidim Majinu ulogu ovde, osim što je imala ulogu za tu svadbu. Užasno je sujetna, loše stvari rade po sebe. Miona mu je rekla da će mu sve vratiti i da će plakati, evo vratila mu je. Niste videli Mioninu uvežbanu naivnu facu, ona napravi takvu glumačku facu, toliko izbegava da pogleda u kameru. Poenta je da je posle četiri meseca obavljen razgovor koji je trebao da bude na početku, koji tada nije mogao ništa da donese. On posle četiri meseca umesto da bude nebitan, okrenuo je rijaliti naopačke - pričao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić