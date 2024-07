Mislila je da ćemo se pomiriti: Anita otkrila da Matora ciljano odugovlači sa razvodom, Bojana nazvala Anđela ljubavnikom! (VIDEO)

Rešetaju se!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Povela se tema oko odugovlačenja razvoda braka Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović.

Pitanje za Matoru: Možeš li da objasniš da li pri zahtevu za razvod nisi iznela tvrdnju da Anita htela da ima materijalnu korist, koji su motivi za toliko odugovlačenje?

-Posebnu informaciju koju imam od advokatice je da je podnela izjavu i da je overila, pitala je gde je venčani list jer ne može kopija, jedva čekam da se završi ali ja nemam kontakt sa advokatom, ne znam šta se dešava sa Tijanom i ostalim stvarima, to je to, ja jedva čekam -rekla je Matora.

-Ja stvarno ne znam kako funkcioniše pravo i sve to oko razvoda, verovatno joj je advokatica rekla kako to može brže i kako se hitno razvodi, ne znam šta je navela, ali verujem da može to u kratkom vremenskom periodu, ovako normalno da se razvodimo trajalo bi kraće, verovatno je očekivala da će da se pomiri sa mnom ali nema ništa od toga -rekla je Anita.

-Meni je advokatica pružila taj papir, kako mi je dala tako je Miljana pocepala, evo ja zaista želim da znam šta se dešava, šta sam rekla namerno odugovlači -rekla je Matora.

-Ukapirala je da nema ništa od toga, ona bi bila sa mnom zbog sujete i ljubomore ponovo -rekla je Anita.

-Jedna od glavnih stvari zbog kojih je Anita bila optužena je da je htela materijalno da iskoristi Matoru kao što su i drugi ubeđivali, vrlo lako je moglo to da se reši ali izgleda da se iz nekog razloga to odugovlači. Valjda bi mogla da pita advokaticu pre dva meseca zašto se to nije rešilo -rekao je Anđelo.

-Znači ti si ljubavnik njen ako oni nisu razvedeni, vi ste i dalje Tomići -rekla je Bojana.

Autor: Nemanja Šolaja