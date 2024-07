Pere se kod bivše žene: Aneli smatra da je Janjuš pao nikad niže zbog ponižavanja nje,otkrila da sve radi zbog visokog plasmana! (VIDEO)

Otkrila njegov plan!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje postavljeno je Marku Janjuševiću Janjušu.

Pitanje za Janjuša: Šta znači rečenica za Aneli ko si ti da budeš dobro plasirana, što je ona gora od ostalih da bude na dnu?

To sam rekao dok smo bili u svađi ali nisam tako mislio, uopšte me ona više ne zanima, samo razmišljam o drugim stvarima i to je to -rekao je Janjuš.

Jako je ružno što to sada govori, ipak sam abortirala skoro njegovu bebu, onj misli da mu ovo ide u prilog i priča sve zbog bivše supruge i samo se sa ovim kanali i daje do znanja supruzi da ga ja ne interesujem, da je sve to bilo onako kako su pričali. Da se osvrnem na pitanje, često mi je govorio slušaj ti Aneli Ahmić onako ponizno, ja sam njegova bivša devojka, čak smo se i verili, prsten je tamo i dalje. Sve i da sam najgora ja da sam muško pre bi mu poželila da on bude bolje plasiran. Imao je svoj cilj da bude bolje plasiran i sve je radio zbog toga -rekla je Aneli.

Njih dvoje su svašta jedno drugom izgovarali u žaru besa, meni ta rečenica nema neko tumačenje, predpostavljam na šta se aludira, svako u besu govori ko će koje mesto da bude, mislim da je bilo mnogo groznijih rečenica od tih tako da ne bih pridavao na značaju -rekao je Zola.

Autor: Nemanja Šolaja