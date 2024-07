Sam kao list na vetru: Uroš zajecao jer je ostao bez svih prijatelja, Bojana iskoristila priliku da ga izvređa! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavio je Urošu Staniću.

- Uroše, kome si ti prijatelj ne možemo da ukačimo? - glasilo je pitanje.

- Prijatelj pokušavam prvenstveno da budem sebi. Mislio sam da sam s Aneli prijatelj, ali ona nije znala da me ceni. Do pre deswt minuta sam bio prijatelj Anđelu i Aniti, ali se i to promenilo. Ja sam ovde tužio dosta ljudi i uzeću im mnogo para - kazao je Uroš.

- Mogu samo ku*ac da ti dam - kazao je Ša.

- Mene jesu sad emocije savladale, ali šta da se radi. Ja ću da budem dobar prema sebi, jer su mi svi okrenuli leđa ovde - kazao je Uroš.

- Ti si jedan mali bolesnik. Niko te ne želi pored sebe, pomiri se sa tim - kazala je Bojana.

- Ivane, vidi se da si počeo ponovo da piješ. Što se trudiš da pričaš išta? - glasilo je pitanje.

- Ko misli tako, žao mi je. Nikakve to veze s alkoholom nema i to je tako - kazao je Ivan.

Autor: Snežana Zindović