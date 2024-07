Ša hoće da iskoči iz sopstvene kože: Od jutra u suzama zbog Mione, prolazi kroz pakao! (VIDEO)

Drama ne prestaje, nema rešanje za svoje probleme!

Nenad Aleksić Ša nastavio je da kuka Luki Majčici zbog problema koje ima sa Mionom Jovanović. On je sve vreme bio na ivici suza, a za haos koji im se dešava ne vidi rešenje.

- Ja bih iz kože iskočio, kunem ti se. Ja nisam dobro, ne znam šta da uradim i ne uradim... Ja sam slomljen, kunem ti se - govorio je Ša.

- 10 meseci, šta si sve prošao, izdrži još par dana, pa napolju vidi šta i kako - dodao je Luka.

- Skakao bih, sve me boli... Neka anksioznost me hvata, ne znam šta su sa sobom... Ljudi su me ovde upropastili - nastavio je reper.

Dok je reper sebi kidao živce njegova 20 godina mlađa devojka je bila u dubokom snu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.