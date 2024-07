Šalje indirektne znakove preko Selceta: Ša ponovo ludi zbog Mioninih signala koje daje Stanislavu, Krofak ga zacementirao jednom rečenicom (VIDEO)

Prelazi joj i preko ovoga!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', naredno pitanje bilo je za Anitu Tomić.

Anita da li priželjkuješ trudnoću sa Anđelom? - glasilo je pitanje.

-Ne stvarno, ugojili smo se, ali se šalimo jer znam da ga uhvati ludilo. Naravno ja bih volela sa njim sve, ne pričamo o tome, pričaćemo kad dođe vreme za to. Ili ćemo praviti ili ćemo pričati o tome - rekla je Anita.

-O takvim stvarima se priča kad dođe vreme za to. Uvek sam pričao da je pravi trenutak za to kada dođe vreme za to. Imamo dalje da nastavimo našu vezu imamo obaveza, planova i svega. Ja sam rekao da bih volela da bude pobednica Elite 7 i da u 21 godini bude pobednica ovako velikog projekta, to je moja želja, pošto je ovde mnogi sputavaju - rekao je Anđelo.

-Anita se ne šali, ona njega testira da vidi kako reaguje. On ne bi voleo da bude prva, dečko je sujetan i ljubomoran, voleo bi da ona bude prvo mesto da bi se lakše izvukao iz tog odnosa. Da zatrudni sada to bi bio pakao, nikada ne bi želeo da bude sa njom - rekla je Bojana.

Naredno pitanje je bilo za Nenada Aleksića Ša.

Ša kada je Miona pričala o tom Selcetu sa Stanislavom nije tebe pomenula - glasila je konstatacija.

-To je opet ostavljanje prostora, ta rečenica nadam se da te neću videti tamo, mislim ono - rekao je Ša.

-Slažem se da ružno zvuči, rekla sam da ću sigurno ići u Selce i rekla sam da se nadam da se nećemo sresti - rekla je Miona.

Naredno pitanje je bilo za Nenada Aleksića Ša.

Rekao si ako bude prvi ples raskid, ako bude hotel raskid, ako bude prenošenja preko praga raskid, gde je onda tvoja granica? - glasilo je pitanje.

-Mi smo pričali o tome i ja sam joj dao, stalno pomeram granice. Čekam da vidim da li će napolju da me ispoštuje, sam ću da odem da se prijavim u ludaru. Deluje kao da želi da ga sretne. Il ću biti budala ili budaletina, samo malo da zajača - rekao je Ša.

-Meni to nije bila namera - rekla je Miona.

-Miona je Bog otac, rekla mi je Žana da je rekla da će mu posle klipova sve u krevetu objasniti - rekao je Marko.

-Rekao sam da neću praviti haos večeras, šta god da vidim i da ću nasamo da obavim razgovor van ovih ljudi. Bolje tamo da kažem neke stvri njoj. Malo je dana ostalo, želim da izdržim do kraja - rekla je Miona.

-Ša bi njoj oprostio sve, no limit - rekao je Stanislav.

