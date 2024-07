Šok: Miona dala sve od sebe da skrene s teme da je izjavila Stanislavu ljubav, pa okrenula na porodicu (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić nakon pauze za reklame, porazgovarala je sa Mionom Jovanović.

- Sad si se setila da osudiš porodicu koja ga pljuje sve vreme. Ti si s devojkom koja voli drugog muškarca, to si video sam. To je kao: "gori mi kuća", a ti vičeš: "žulja me cipela" - rekla je Ivana.

- Meni je jezivo da oni pričaju da čekaju zeta, da me čekaju, meni je to užas - rekla je Miona.

- Ti si jasno rekla bivšem momku da ga voliš - rekla je voditeljka.

- Nisam to rekla. Ja ne želim da ubeđujem bilo koga, zaista ne volim Stanislava - rekla je Jovanovićeva.

- Nisam uopšte dobro, iskreno - rekao je Aleksić.

Autor: Nikola Žugić