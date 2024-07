Promeniću to napolju: Miona uverena da će Nenadu ukazati poštovanje u vezi, nakon rijalitija! (VIDEO)

Optimistična!

U toku je emisija ''Radio-Mikseta'', a vaš domaćin je Miljana Kulić. Njen naredni gost je Miona Jovanović.

- Je l' voliš Ša - upitala je Miljana.

- Naravno, ali svi mogu da misle da sam folirant. U hotelu ste gledali razgovor bivših partnera jer smo igrali Igru istine. Sve je rečeno, gledaoci su sve videli - rekla je Miona.

- Šta si htela da kažeš rečenicom ja te vo- - upitala je Miksi.

- Nisam htela da kažem da ga volim, niti ga volim. Neću da smišljam neka glupa opravdanja. Nemam pojma šta sam htela da kažem - odgovorila je Miona.

- Šta si razgovarala sa Ša nakon emisije - pitala je Miljana.

- Pročešljali smo, rekla sam mu da mu se neće svideti moj bivšeg dečka i mene. Naravno da mu nije bilo prijatno. Da je on tako razgovatao, odlepila bih. Prebacivala bih mu, ali pregurala bih nekako. Znam da me Ša voli - rekla je Jovanovićeva.

- Kakav je bio osećaj kad ste tek došli - pitala je Kulićeva.

- Bilo je jako neprijatno. Tokom razgovora sam odlučila da pričam o svemu što me je mučilo. Zamišljala sam kako su moji reagovali, ali nisam mogla da odlučim u koga ću da se zaljubim - kazala je Miona.

- Sad kad si saznala i za dron i za sve, da li bi bila opet sa Ša - pitala je Miksi.

- Sačekala bih Novu godinu. Mislim da bih ušla u vezu, samo ne tako brzo. Ne bi imalo šanse da ne uradim išta sa Ša, samo bi možda bio usporen proces ulaska u vezu. Evo, ko god i šta god priča, Ša i ja se držimo - rekla je Miona.

- Šta misliš, zašto niko ne vidi da voliš Ša - pitala je Kulićeva.

- Vidi bar pet posto ljudi. Za Stanislava to misle jer vide drugačije ponašanje. Totalno smo drugačije razgovarali. Stanislav i ja se nikad nismo psovali. Ša ne ukazujem dovoljno poštovanja, ali znam da ću to promeniti napolju. Ne može se porediti moja veza sa Stanislavom jer je to bilo napolju - rekla je Miona.

- Šta je bio taj poljubac sa Ša - pitala je Miksi.

- Nisam ga poljubila zbog kokica. Sa Stanislavom sam se ljubila mnogo manje, nego sa njim - kazala je Miona.

- Tvoji roditelji neće promeniti tvoju odluku - Miljana je upitala.

- Neću to da promenim, i dalje sam sa Ša - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković