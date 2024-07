Ne ume da pokaže ljubav i poštovanje: Miona ocrnila Stanislava, pa priznala da oseća da je Ša voli! (VIDEO)

Počinje haos!

U toku je još jedno izdanje ''Pitanja gledalaca'', koje predstavlja nastavak sinoćnje emisije. Učesnici nisu spremni za raskrinkavanje, koje im sledi. Sledeće pitanje pročitano je Maji Marinković.

- Kako možeš da kažeš da je Stanislav tvoj dečko, kad nije - glasilo je pitanje.

- Šalim se, on je moj trenutno bivši dečko. Videćemo šta će biti napolju, to zavisi od mog ponašanja. Ako budem normalna, bićemo zajedno - odgovorila je Maja.

- Sve je dobro rekla - složio se Stanislav.

- Da me ne gotivi, ne bi razgovarao sa mnom - dodala je Maja.

- Zašto nisi podnela zahtev za razvod, kako bi ubrzala proces - glasilo je pitanje za Anitu.

- Podneću to, kad budem bila u mogućnosti. Advokatica je podnela, a ja ću videti napolju - odgovorila je Anita.

- Stanislave, pitanje za tebe. Molim te, pokaži kako se pokazuje ljubav - glasilo je pitanje.

- Poštovanje, ja se trudim maksimalno da ispoštujem to što sam obećao - rekao je Krofak.

- Stanislav ne ume da pokaže ljubav i poštovanje. Ša mi je više pokazao, iako ima kretenske reakcikje. Znam da me Ša voli, za Stanislava nisam znala - rekla je Miona.

- Pitanje za Janjuša. Kako si rekao da ne voliš Aneli, a bila ti je lek, kako bi izdržao do kraja, a svesno si joj pravio dete - glasilo je pitanje.

- Nisam rekao da ne volim Aneli - rekao je Janjuš.

- Rekao je da ga ne zanimam. Provocira me, gleda da me sve više povredi. On ne postoji za mene više, ali moja emocija ne može da se baci. Opet je pronašao nešto u Maji, opet je hoće za sebe - rekla je Aneli.

- Mislio je da ću ja biti jedna od onih koji će skakati na Aneli.

- Video je da je zgrešio i traži podrškui prema Aneli. Maja je pokazala pravo lice, ispala je monstrum. Ne znam da li je Janjuš ikad voleo Aneli, iako sam verovao u njihovu ljubav - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković