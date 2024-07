Od ovoga stvarno nema dalje: Ša odlučio da veruje u Mionine bajke, a ne svojim očima - ubeđen da samo njega voli! (VIDEO)

Šokirao sve!

Nenad Aleksić Ša progovorio je o odnosu sa Mionom Jovanović, te je otkrio da je počeo da veruje u njene bajke, a ne svojim očima.

Ša video si mnoge stvari kako to komentarišeš, dokle je tvoja granica? - upitao je Darko.

-Ja imam glavu, vidim neke stvari, ali ne znam. Ja sam postao obična krpa, perem, peglam, kuvam, sve radim. Vidim neke stvari, imam mozak, ali jednostavno kada sam toliko izgurao želim da vidim kako će biti napolju - rekao je Ša.

-Kako komentarišeš to što je umalo rekla da ga voli? - upitao je Darko.

-Ne znam šta joj je bilo u glavi i kako je mogla to da izusti. Ona meni kaže da će uzeti venčanicu sa venčanja sa Stanislavom, kakva bre venčanica? Propatio sam muški, nisam pravio haos, ona meni to kaže. Ona meni dođe i kaže da ja ne pravim haos da se ona ne bi brukala pred kolegama, a ja karijeru imam unazad 27 godina. To su moje kolege, svi znamo jedni druge. Znamo se svi, stalno me spušta. Ja ne mogu da joj ja objasnim s kim je ušla u vezu, a sad sam ja rijaltii igrač - rekao je Ša.

-Video si burmu iz hotela i njeno lagano ponašanje. Kako tumačiš to što ljudi kažu da je takvu sa tobom nikad nisu videli? - upitao je Darko.

- Bolesno, video sam sve, ja sam rekao kako to deluje. Kao čin pred pomirenje, pravdanje, ljubomora - rekao je Ša.

Da li shvataš koliko te Miona ne ceni kao svog partnera, kada ona postavlja pitanje Stanislavu kakvo mišljenje ima o tebi i vašoj vezi? - upitao je Darko.

-Nepoštovanje mene, ja nju ne držim i ne teram da bude sa mnom. Ona je krpa navodno, sada ću ja da pričam ko je krpa. Još sve laže, pitala je za more, meni kaže nije videla, milion njenij klipova ima gde laže - rekao je Ša.

To je kao da ti pitaš Vanju šta ona misli o vašem odnosu - rekao je Darko.

-Ona pita, a već u startu zna šta će biti odgovor - rekao je Ša.

Rekao si da nju najviše boli što ona zna da on neće da joj se vrati. Šta ćeš onda sa devojkom koju boli što nije sa bivšim - upitao je Darko.

-Šta će ona u odnosu u kom je krpa. Ja verujem njoj da ništa nije tako i da verujem da će doći kod mene i da će napolju biti sve super. Bolestan sam što ostajem u odnosu, kad izađem, ako to nije tako, ja nju u sekundi ostavljam. Ona da ode iz ovog odnosa i da se potrudi oko te nebeeske ljubavi, prave, iskrene bilo bi bravo Miona pobedila je prava ljubav. Onda ja sebi kažem da hoće otišla bi i uradila to, a ona ostaje u odnsou. Time mi dokazuje da me voli, mogla bi sebe od odnosa sa mnom da opere lagano. - rekao je Ša.

Autor: N.P