Verujem u njene bajke: Ša priznao da se ponašao naivno, pa otkrio da je shvatio Mionine namere! (VIDEO)

Sabrao dva i dva!

U toku je emisija ''Pitanje novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su raskrinkaju učesnike.

- Je l' realno da neće da ti da taj prsten i neće da kaže gde je? Opet ispadaš bolesnik - pitao je Darko.

- Na kraju ću to stvarno i da postanem, ona to želi. Ona se sprda, hoće da prešalta to za hotel na mene. Imamo klipove, vidimo sve. Neće da baci prsten, hoće i venčanicu. Meni je sve jasno, njoj imponuje sve za bivši odnos. Ja sam debil, verujem u njene bajke. Ovo već nije normalno - rekao je Ša.

- Miona, rekla si nikad ti nisam rekla ljubavi. To je laž - rekao je Darko.

- Rekla sam mu samo u snu, ovako ga nisam nazvala - rekla je Miona.

- Rekla si ko zna gde ću ja završiti napolju. Treniraću i ići ću u solarijim - rekao je voditelj

Da, svuda ću ići i uživaću. Šta treba da radim, da plačem - rekla je ona.

- Sve to što pričaš, zvuči kao Stanislavljeve sugestije - rekao je Darko.

- Ja držim do sebe, treniram od svoje osme godine. Išla sam konstantnp u solarijum, išla kod frizera, manikir i pedikir. Sve sam to uvek radila, čak i bez Stanislava - objasnila je Miona.

- Miona, da li si pričala o Stanislavu u šiframa - pitao je voditelj.

- Pričala sam sa Aneli, nije mi ništa rekla u šiframa - odgovorila je Miona.

- Rekla sam namerno ću da komentarišem Stanislava jer Maja optužuje da gledamo njega. Rekla sam da je on vanserijski - ubacila se Aneli.

- Ti mojoj devojci pričaš o njenom bivšem dečku i pravdaš se. Kako me poštuje Aneli, do j*ja - dobacio je Ša.

- Meni je čista savest, nisam pričala o Stanislavu - rekla je Miona.

Autor: Iva Stanković