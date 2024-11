Odmotao klupko: Ivan došao do zaključka da je Ivana Vrbaški samoinicijativno obelodanila njihovu romansu! (VIDEO)

Sabrao dva i dva!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', Ivan Marinković i Aneli Ahmić razgovarali su u pušionici o Ivani Vrbaški.

- Loše si ispričala - rekao je Ivan.

- Ne mogu se setiti od reči do reči, odakle meni onda to za trudnoću? Tako si mi i rekao - rekla je Aneli.

- Nije trudna, posle toga sam bio još mesec dana napolju. Znao sam da neće biti trudna, čuli smo se više puta, ali videli samo dva - rekao je Marinković.

- Je l' ona krila to - pitala je Aneli.

- Ne, zato sam se z*jebavao, da misle da lažem. Geri nikad nisam pričao o njoj, on lupa. Rekao sam Tanji da se poruke pošalju Milanu Miloševiću, baš onu koju sam rekao. Rekao sam da se sakrije od koga su poruke, Tanja nikad ne bi poslala sve poruke Joci. Zato sam ispao lažov, da bi video da li Joca ima sve, što znači da su to poruke od Ivane Vrbaški. Ako je već ona to poslala, onda mogu i ja da kažem - kazao je Ivan.

Autor: Iva Stanković