Sasula surovu istinu u lice!

U toku je emisija 'Pitanje novinara', Darko Tanasijević podigao je Anitu Tomić koja je surovo, ali iskreno prokomentarisala odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

Anita kako ti komentarišeš odnos Mione i Ša? - upitao je Darko.

-Ja sam rekla da čim bude videla porodicu da se tu završava njihova priča. Ja sam ti u nedelju rekla da mislim da Miona voli Ša, ali juče kad sam gledala klipove videla sam emociju sa obe strane, ljubomoru, provokaciju, zavođenje. Miona je pokazala da nije iskrena, ja ne mogu da je branim i ispadam budala. Da nisu imali se*s mislim da bi se taj odnos završio. Mislim da Ša ostaje sa njom u odnos da bi svima dokazao da drugi ljudi ne bi dobili ono što žele. Oni se takmiče ko će koga više da uvredi, na koga će veća krivica da se svali. Imam osećaj da jedva čekaju da dođe ovaj sto, meni je to takmičenje ko će koga više da ponizi i potkači. Ja tu vidim sujetu i kompleks. Meni je ljubav između Mione i Stanislava, ja nju nisam videla za deset meseci ovde kao za dva dana u hotelu. Ono za kokice nema veze s vezom, ona ga teši i poljubi ga, ali više ne može ni da ga poljubi. Mislim da je to samo vađenje, više ne može da ga ljubi - rekla je Anita.

Matora kako ti komentarišeš odnos Mione i Ša?

-Meni je Miona jasna i zato je ne komentarišem. Kada se ispališ i nešto ti izleti ti onda kažeš celu rečenicu, a ne kao ona krene i stane, to je svesno uradila. Oni se ne vole, oni nisu srećni, ovo nije ljubav, lažu sebe. Miona želi da istera svoje i ne želi da raskine. Što se tiče Stanislava postoje ljudi koji i kad nekog vole ne žele nešto da oproste. On je takav dečko, on poštuje Mionu iako mu je sve to uradila. Jako lepo sa njegove strane. Mislim da nije bilo kamera da bi se pomirila sa Stanislavom, mislim da mu nije za džabe rekao da je on hteo da je moglo nešto da se desi. Miona se toliko pogubila, ja bih želela Nenadu da ode iz tog odnosa i to je to. Kakav god da je najgori, moj je i to je to - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P