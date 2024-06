Očekujem njihovo pomirenje: Kačavenda nikad iskrenija priznala da vidi emociju između Stanislava i Mione, a ovo kaže za repera! (VIDEO)

Iskreno!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Milena Kačavenda je dala svoj sud o odnosu Mione Jovanović i Nenada Aleskića Ša, te je priznala da očekuje pomirenje Mione i Stanislava.

Milena, Ša je postavio Mioni ultimatume za prvu bračnu noć. Kako gledaš na sve to? - upitao je Darko.

-Što se ultimatuma tiče totalna budalaština. Dovedeno je sve pred svršen čin, sad ćemo konačno videti njihov odnos. Nama je jako zabavno, Stanislav mi je piš živi. Po meni nimalo nije isključeno da će se pomiriti. Miona je bila jako opuštena, ali mi smo komentarisali kad se kretalo na Rajsko. Ona je rekla prvo idemo ja i moje drugarice, kao da je ozbiljno devojačko veče. Mislim da Ša neće sutra izdržati, nema tu šta može da se desi. Stvari su jasne kao dan svima nama, danas na klipu on njoj kaže ako ti je u glavi Stanislav, pa bar se isfoliraj da se svi ne provale. Ja sam ostala u šoku, on nije ni svestan šta odgovara. Došli smo do toga da se u dnevnom terminu priča o Mioni, Ša je kriv jer je započeo tu temu. Ja kod Stanislava vidim osmeh na licu, kod nje isto. Njih dvojica se provociraju, ona se ne ubacuje ni jednog trenutka- rekla je Milena.

-Meni nije jasno šta ovi ljudi rade zajedno. Slažem se da je zadatak, ali mislim da Mioni imponuje. Ja sam je prvi put videla da peva na devojačkoj večeri, potpuno neka druga devojka od one koju gledamo ovde. Ja bih je podržala da ga ostavi, ali mislim da će ona ovo terati do kraja. Ja ne mislim da ne postoji šansa da oni u spoljnom svetu ne budu imali pomirenje - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P