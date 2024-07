Ona je najpametnija: Lejdi otkrila da je Ša načisto srozao, a onda priznala da je šokirala Mionom! (VIDEO)

Nerelano!

Milica Veličković je ustala da prokometariše odnos Mione i Ša.

- Ja sam Mionu komentarisala pre devet meseci, ja mislim da ona nije ni Stanislava volela, već da ga je koristila, da ga je volela ne bi to uradila. Ona je nakon toga ušla ovde, i uradila to što je uradila. Njihova veza mi je blam. Miona stalno laže, a da je bila iskrena, možda bi im se odnos popravljao, ali ništa od toga. Njihvo odnos će biti gori - rekla je Milica.

Usledio je komentar od Lejdi Di.

Ja sam sa Ša ulazila više puta u sukobe. Oni su meni haos. Ja smatam da je MIona ubola zlatu koku što se tiče Ša, ali ona njega ne voli. Meni je sa debata ostala njena rečenica da može da spava sa čovekom prema kojem nema emocije. Ša je zaboravio ko je i Šta je. On će nju da progoura u karijeri, pa će da ga šutne. Ona je nakon svega izabrala karijeru a ne porodicu. Ona je njajpametnija, obojica joj se pravdaju. Ona njih dvojicu vrti okon malog prsta. Ona njemu kaže paljba, a on mi je hit, kada se ponižava tako. On bolje da ćuti.

Autor: N.B.