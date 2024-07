Njenu pobedu ne bi podneo: Janjuš najavio Aneli haos u Narod pita! (VIDEO)

Tenzija se ne smiruje, bivši takmičari napravili haos pitanjima!

Marko Janjušević Janjuš dobio je pitanje od bivšeg učesnika Mensura Ajdarpašića.

- Nadam se da si dobro i da nisi loše kao što izgledaš. Da li si zadovoljan učešćem? Da li je moglo bolje i da li je ovo tvoja najgora sezona? Da li ćeš biti srećan ako pobedi tvoja bivša lepša ili šta već polovina? - glasilo je Mensurovo pitanje.

- Drago mi je da vidim jednog od najnormalnijih učesnika. Jeste, ovo je jedno od gorih. Ja da sam poslušao njegove savete, ali džaba, neke stvari su bile jače. Ona me ne interesuje, mesta me ne zanimaju. Samo me zanima da izađem - rekao je Janjuš.

- Postavio je okej pitanje. Ja bih svakog pitala i pravu stvar koja se ovde polemiše duže vreme - dodala je Aneli.

- Ja sam rekao da ću da se zamonašim ako ona pobedi ovde. Dovoljno sam rekao da mi je ona nešto što nikad nisam sreo u svom životu. Rekao sam da bih poludeo i stojim iza toga. Ima vremena i za mene da se ispravim u nešto drugo - pričao je Janjuš.

- Rekao je da će da priča u "Narod pita" jer ovde ne želi da se kanali. Ogorčen je na mene i moje postignuće - dodala je Ahmićeva.

Autor: A. N.