Njegove reči nemaju jačinu: Ša otkrio da ga nerviraju Bebičina filozofiranja, misli da je on prvi koga će ostaviti devojka! (VIDEO)

Odbrusio mu!

U toku je emisija 'Nominacije'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ukućani biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice kome žele da vide leđa. Na redu da nominuje je Nenad Aleksić Ša.

Miljana i ja to je katastrofa odnos, ako ljudi misle da nema samopoštovanje ja vidim da jeste drugačija osoba napolju nego u rijalitiju. Nekad je u ulozi komentatora jer priča ono što ljudi vole da čuju, znam šta mi je pričala i šta priča kroz mnoge sezone. Znamo da je emotivno nestabilna kao i mnogi od nas, ona ume da bude jako pogana i da pomisliš da je toliko zla ali se ona pokaje, ja je gotivim i ne mogu da budem ljut na nju. Nekad umemo da imamo i poslovnu saradnju i generalno se gotivimo, ona je posebna i drugačija -rekao je Ša, pa nastavio:

Što se tiče Bebice on je najjači ikada, on mi je komičan kad počne da pametuje i kad mi daje savete šta i kako, da šrelazim preko svega a on nema šta nije prešao. On zaboravi na sve što je radio prethodnih sezona i nema granice da priča o stvarima koje sam ne koristi. Ti si neko čije reči nemaju jačinu i zamerio sam mu prozivke koje imamo jedno između drugog, ne gotivim ovakvog Bebicu nego onog iz prethodnih sezona, mislim da je prvi koga će ostaviti devojka, ostaviću Miljanu šaljem Bebicu -dodao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja