Bukti rat: Miljana iz ljubomore prema njihovim fanovima zaratila sa Anđelom i Anitom, Ranković smatra da ima neizlečive komplekse! (VIDEO)

Urnisao je!

U toku je emisija 'Nominacije'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ukućani biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice kome žele da vide leđa. Na redu da nominuje je Anđelo Ranković.

Prvo bih pitao Miljanu na koga se odnosi da se osilio zbog podrške? -pitao je Anđelo.

-Zbog kurte i murte, to što dobijate poklone ne znači da imate veće glasaško telo od mene. Mene je prva Anita nazvala ku*vetinom i uvek mi priča da sam bolesnica jer je branila Slađu u tom trenutku -rekla je Miljana.

-Što se tiče Bebice i našeg odnosa mi smo bili dobri u prethodnim sezonama, ove sezone smo imali konflikt ali je to bio nesporazum tako da smo to izgladili, tad je bila tenzija između Teodore i Anite i onda smo se malo raspirili. Samo iz tog razloga nikad nisam mogao da ga smislim, čak sam ga i nominovao u odabranima jer sam se mnogo razočarao u njega tada, ali sada mi se sviđa Bebica koji komentariše i sviđa mi se njegovo mišljenje o mnogo situacija -rekao je Anđelo, pa dodao:

Što se tiče Miljane, mi imamo odnos toplo hladno, opraštali su joj mnogi velike uvrede i psovke, bili smo do 5 minuta dobri ali sad vidim da opet ima neke probleme. Hteo sam da je veliki uticaj ostavilo na mene to što ti je uradio čovek koji ti je napravio dete, sve si zbog njega pretrpela i to je najgore što si prošla. Ali isto tako si i ti vređala i mrtve i žive, najprevtrljivija si kada proše anketa, ne možeš da izdržiš mesec dana da ne promeniš mišljenje jer gledaš glas naroda, jako si iskompleksirana i sujetna, ne možeš da se izboriš sa svojom sujetom zbog naših fanova -rekao je Anđelo.

Autor: Nemanja Šolaja