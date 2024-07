Više je ne sažaljevam: Đedović odbrusio Miljani da najveće zlo stvara sama sebi, Aneli priznala šta je zamerila Kulićevoj! (VIDEO)

Zanimljivo

U toku je emisija 'Nominacije'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ukućani biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice kome žele da vide leđa. Na redu da nominuje je Marko Đedović i Aneli Ahmić.

Ne postoji reč uvredljiva koju nisam rekao Miljani i ona meni, ne postoji svađa koje nismo imali do te mere da je Miljana molila da je spase od mene. U većini su zavisile samo stvari od Miljane. Ona ume da bude i negde najbliža ljudima i najgora prema njima, zavisi u kom je periodu, ali najbolja je kad je sama i bez partnera. Nemam ništa novo da kažem, nismo u svađi da bi se vređali i nemam potrebu da je vređam uopšte. Jedna stvar koju sam izgovorio je da je meni nje bilo žao kad plače i kuka, ni u jednom trenutku je više ne sažaljevam, sve radi sama sebi. Što se Bebice tiče, kad sam ga najgore vređao nije mi ništa loše rekao, nikad mi nije uzvratio, nije se posvađao sa mnom i zaista me je uvek ispoštovao. Meni su svađe zanimljive kad se zahuhtavaju, ničim me nikada nije uvredio niti mi je loše uradio, tako da nemam problem sa njim i sviđa mi se način na koji komentariše i kapira. Ja ću Bebicu ostaviti, šaljem Miljanu -rekao je Đedović.

Počeću od Bebice, on je bio tu među prvima koji me je vređao, koji je govorio da sam folirant, pričao je za kofere, on ima dva lica. Zna da bude jako pokvaren i jako dobar, kod njega nema ništa između. On je u poslednje vreme stao uz mene i kako sam postala trudna od tad mi uvek govori da li sam gladna, postavio se zaštitnički i sada imam korektno mišljenje o njemu. Miljana je prva koja je stala uz mene kada se desilo to za Staniju i Asmina, nikada mi jedino nije verovala za ljubav prema Janjušu ali je promenila mišljenje, takođe mi je rekla da sam ku*va i mislim da ipak nemaš mržnju prema meni, ne vređaš me i tako da imam o tebi lepo mišljenje, ne mogu se nikako naljutiti na tebe -rekla je Aneli.

Autor: Nemanja Šolaja