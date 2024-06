NISU JEDNO ZA DRUGO: Anđelo smatra da Maja i Stanislav ne bi opstali u vezi! (VIDEO)

Zanimljivo!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici večeras biraju između Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Anđelo Ranković naredni nominuje.

- S Majom sam super, Anita i ona su spustile loptu. Majini i moji stavovi se razlikuju, ali ona nije loša osoba. Šta god pričai za nju, pokazala je da je dobar čovek i svaka joj čast na tome. Ume da se izvini, pokaje i oprosti - rekao je Anđelo.

- Stanislav je dobar drug, za one za koje smatra da su njemu prijatelji. Nije me ni komentarisao nijednom. Oni su jedno za drugo fizički, ali nisu za vezu. Ona želi da je sve po njenom, a on bi pre izabrao da bude sam, tako da to ne bi opstalo. Cenim što je sportisa, naravno. Ostaviću Maju, poslaću Stanislava - završio je Ranković.

Autor: Iva Stanković