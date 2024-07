Promenio ploču: Ivan otkrio Miljanine dobre strane, smatra da se ogrešila o njega, Jelena zamerila Bebici neiskrenost u komentarisanju! (VIDEO)

Direktno!

U toku je emisija 'Nominacije'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ukućani biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice kome žele da vide leđa. Na redu da nominuju su Ivan Marinković, Lejdi Di i Jelena Ilić.

Što se tiče Miljane, vidim da su je svi izvređali pred kraj a hvalili su je i veličali cele sezone. Ja ću da je pohvalim da je mnogo dobar drug prema ovim šklopocijama koji su je sad izvređali na kraju. Vidim da je izvređaše svi njeni najbolji drugari od večeras, govorili su joj baš kao kad bi trebali da je okarakterišu kroz celu sezonu i kompletno kao ličnost a dovoljno smo dugo ovde da je dobro poznajemo. Žao mi je sve vreme dok smo ovde, najviše se o mene ogrešila od tri momka koja je imala. Znam da su je ozbiljno iskoristili, ja je nikad nisam osetio ni za šta u životu. Vidim da se Zola baš istresao na nju i mislim da nije ispao fer prema njoj, pogotovo kad kaže da je nije koristio i da je voleo za to je jako neiskren, ne mislim lođe o njoj, što se tiče Bebice on se promenio zbog drugih ljudi, balansira sa pričama i sistem se svodi na to da Miljana bije Bebicu a Teodora se druži sa njom, deluje da Bebica uvek ponavlja ono što je neko pre njega rekao i vodi se domino efektom, ostaviću Miku šaljem Bebicu -rekao je Ivan.

Počeću od Bebice, sa njim stvarno imam korektnu komunikaciju, bio mi je iritantan na početku, često priča za stolom ono što ne mislim i sada glumi profesionalca u rijalitiju, skontala sam da mora sa nekim ljudima proračunato. Nije mi se dopalo što nema samopoštovanja prema sebi kada je u pitanju Teodora. Za Miljanu imam da kažem da i ako imamo minimalan vid komunikacije i dalje joj nisam zaboravila najstrašnije svađe sa Miljanom i lomljenje šminke, jedino sa njom na taj način mogu da funkcionišem. Neću da dužim poslaću Miljanu, ostavljam Bebicu -rekla je Lejdi.

Miljana ima tu spsoobnost da se posvađa sa ljudima najstrašnije pa im se ona opet približi i bude kao da se ništa nije desilo. Ja se ne sećam da mi se nekad obratila, što se tiče Bebice totalno je promenio mišljenje o svemu o čemu se priča, okrenuo je odjednom ploču i zaista je to to. Šaljem Miljanu -rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja