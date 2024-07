Shvatiće onda s kim je želeo da osnuje porodicu: Ivanov prijatelj uveren da je Marinković sve bliži razvodu od Jelene! Šok! (VIDEO)

Haos!

Gost Ane Radulović u emisiji ''Izbacivanje'' istakao je da veruje da će Ivan Marinković zatražiti momentalni razvod od Jelene Marinković, ukoliko se ispostavi da ga je prevarila.

- Kako komentarišete sad situaciju Jelene i Ivana, nakon Matorinog izlaganja? - upitala je Ana.

- Ivan je i sam rekao da želi da se distancira od Jelene, dok se ne vide dokazi. Očigledno je da sumnja u nju šta je radila tokom cele prošle sezone, dok je on godinu dana bio u rijalitiju. Činjenica je da ona ovim ponašanjem otvara sumnju. On će se razvesti do nje, ukoliko ga je prevarila. Shvatiće onda s kim je želeo da osnuje porodicu - kazao je Ivanov prijatelj.

