Jako je inteligentan i obrazovan: Jelena otkrila šta je kupilo kod Rajačića, pa priznala da joj Ivan više nije atraktivan kao nekad! (VIDEO)

Falila joj je strast!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' sa Milanom Miloševićem. Jelena Ilić otkrila je šta joj se svidelo kod Rajačića, pa priznala da joj Ivan više nije toliko fizički privlačan.

-Ja ga nagovaram godinama da odemo na vantelesnu, uvek je imao neka preča posla. Kad sam ga upoznala izgledao je mnogo fizički lepše i bolje. Što se tiče Uroša mislim da je to bilo zato što sam bila zatvorena u kući i onda taj prostor te poremeti. Ja njega nikad nisam pogledala u oči i nije me interesovao. Uroš je jako inteligentan i ima teme razne i to mi se svidelo kod njega. Jako je inteligentan i obrazovan, nije neki glupak od muškaraca -rekla je Jelena.

-To se slažem, stvarno jeste on je samo glup za rijaliti -rekao je Đedović.

-Ivan je sedeo pored nas a mi smo pričali konstantno, to niko nije primećivao. U jednom trenutku me je čak i pitao zašto ga izbegavam i tako neke stvari. Ne znam kako mi je ovo palo na pamet, kao dete u vrtiću sam -rekla je Jelena.

-Jel tebi falila ta zaljubljenost kod Ivana? -pitao je Đedović.

Mi smo imali lepe momente u životu i nikada nisam razmišljala da se razvedemo jer sam se navikla na njega -rekla je Jelena, pa dodala:

Mi smo se tako stalno u prolazu smejali jedno drugom i gledali se u ogledalo -rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja