Najsvežije informacije iz Bele kuće: Majčica obelodanio šok detalje o Jeleni i Ivanu! (VIDEO)

Marinković spreman da oprosti javnu prevaru?

Voditeljka Dušica Jakovljević sedela je u studiju sa Nikolom Lakićem, Vanjom Živić, Darjanom Radomirovićem i Snežom Kušadasi, a njima se pridružio i Luka Majčica koji je zauzeo 29. mesto u "Eliti".

- Gde je bila ova energija? - pitala je Dušica.

- Nisam se snašao. 10 meseci je za mene uspeh. Ja sve razumem, Darja razumem sve, jer je sa Miljanom bio u vezi radi opstanka. Čuo sam da spominje kako ja nisam imao za hleb, a to su glupe priče - govorio je Majčica.

- Čuo sam da se Anastasija oglasila na Instagramu i da te je pohvalila. Stvarno ste bili slatki, a ona kao princeza - govorila je Vanja.

- Baš mi se svidela devojka, voleo bih da je vidim ponovo - priznao je Luka.

Bivši učesnici Elite prišli su Luki i čestitali mu što je dobio dete, pošto on nije znao da je postao otac po drugi put.

- Nisam mogao da saznam informaciju. Ja sam rekao mojima da se ne oglašavaju - dodao je Luka.

- Možda ni druga strana nije htela da se oglašava. Luku su dosta omalovažavali i vređali njegovi najbliži drugari - rekao je Nikola Lakić.

- Kakva je situacija? Kako je Ivan Marinković? - pitala je Dušica.

- On je jako žalostan. On bi njoj sigurno oprostio ovu situaciju, pričao sam sa Jelenom... Ona je pogrešila i nema šta da se priča. Pitao sam da li bi se pomirila, a ona je rekla da bi, ako se ne bi loše ponašao prema njoj i iznosio neke stvari. Ima ona to u sebi da hoće da švaleriše - govorio je Luka.

- Pola komplimenata koje je udelila Urošu udelila je i meni. Rekla je da sam odvaljen od stene, da sam prirodno jak i da sam kao oni iz teretane sa kojima vežba. Zato sam i rekla da se nije zaljubila u Uroša, nego je bacala koske - dodao je Darjan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.