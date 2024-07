Nikad veći karambol u kupatilu: Ša skočio na Mionu zbog konstantnog ponižavanja, Ivan doveo Jelenu do tačke pucanja! (VIDEO)

Karambol!

Nakon emisije u kupatilu se desio pravi karambol. Naime, Nenad Aleksić Ša je zamerio Mioni što samo traži razlog da ga otkači dok je Jelena isterala Ivana iz kupatila, te zalupila vratima.

- Što me čupaš i vučeš mi svaku majicu, vučeš me za majicu već peti put -rekao je Ša.

- Ti sam pravi haos ovde, ajde bre majmune je*em ti sve po spisku -rekla je Miona.

- Ti ćeš meni to da govoriš smrdušo jedna, ja ti majku nikad nisam opsovao u životu -rekao je Ša.

- Što me vučeš i malretiraš me, šta je sledeće da mi napraviš -dodao je Ša.

- Četiri dana me dr*aš i to što si nezadovoljna i što tražiš da te nekako odje*em napolju to je tvoj problem -rekao je Ša.

- To što imaš prijave za nasilje to je šokantno tek -rekla je Miona.

- Ja da imam neke stvari ne bih bio ovde, jel ti jasno. Rekao sam da me ne vređaš ovde -rekao je Ša.

Dok su se Ša i Miona raspravljali u pozadini je došlo do sukoba između Jelene i Ivana Marinkovića gde je Ivan prebacio Jeleni kako ona ne može da ima decu, što je nju dovelo do tačke pucanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja