Sateran u ćošak: Ivan ne želi da negira da mu je pas Beka važniji od dece, učesnici u šoku! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' bilo je postavljeno Ivanu Marinkoviću.

- Kako se za decu nisi borio tao, kao što se boriš za psa? - glasilo je pitanje.

- Istina, šta da kažem. Borio sam se za svoj način, ja to najbolje znam. Borim se za Beku, jer nemam neke druge mogućnosti - kazao je Ivan.

- Rekao je da nemam nikog osim Beke - rekla je Jelena.

Pitanje za Jecu preljubnicu: Je l' te je najviše stid toga što je Rajačić svima pokazao pismo od tebe? - glasilo je pitanje.

- Da, jer nije fer. Mislim da je mogao da sakrije to i da vidi jedino on, kao i da meni odgovori na to pismo, ali dobro - kazala je Jelena.

Autor: S.Z.