Pomirio bi se s njom: Zola smatra da bi Ivan oprostio Jeleninu prevaru, pa otkrio da Rajačić ne želi da prizna da je zaljubljen! (VIDEO)

Provalio ga je!

Nakon što je napustio Belu kuću i zauzeo 26. mesto, Lazar Čolić Zola stigao je u studio, te je voditeljki Dušici Jakovljević dao svoje mišljenje o razgovoru Ivana i Jelene Marinković.

- Čuli smo reči koje do sada nismo. Nije bilo ni nežnosti - rekla je Dušica.

- Ne mogu da zamislim ženu, koja uđe sa mužen, trlja se da drugim, pa legne pored istog tog muža. Jeziviju situaciju u rijalitiju nisam video. Žena, koja nakon svega pokušava da prebaci krivicu na njega, govoreći da on nije želeo decu. Znala je to i pre nego što je bila u krevetu sa drugim. Najgore što bi se on pomirio s njom na keca, svaki razgovor mu znači. Razočarala me je, nisam ovo očekivao - rekao je Zola.

- Uroš je upitao da li se zaljubila, kao da ispituje teren - rekla je Dušica.

- Oboje su se zaljubili, ali nije mu bilo prijatno u tim nekim situacijama, nije joj dao to zeleno svetlo.

- Krivila je njega što nije pocepao porukicu, ali ona se svima poveravala - rekla je voditeljka.

- Ne znam šta da kažem, on se naišao u čudnoj situaciji. Sve je to počelo od njihovih prijatelja, od Stefani. Zaljubio se on, ali neće to da kaže - rekao je Čolić.

Autor: Iva Stanković