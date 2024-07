Priprema teren: Jelena priznala Bojani da je ne tangira Ivanova tuga, pa otkrila da se sprema ZA viđanje sa Rajačićem nakon rijalitija! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Jelena Marinković razgovarala je sa Bojanom Pavlović o Ivanu Marinkoviću.

- Ivan svesno priča neke stvari koje nisunistina, samo da bi mi napakostio. Naravno da se plaši da ja ne uđem s Urošem u neki odnos - kazala je Jelena.

- To je jasno. Meni Ivan prebacuje jer se ja sa tobom šetam. Razumem da te voli i da mu je teško, ali ne mogu da te napadam. On će te vređati, ali ipak ide sam u vaš stan, ti više nećeš biti tu - dodala je Bojana.

- Ne zanima me. Bitnije mi je šta sam ja uradila, a da li će on mene da vređa, to me ne dotiče. Ja sam svesna da Uroš nije zaljubljen u mene, ali šta da se radi. Ne traba on sad da tvrdi da je drugačije. On je predložio da se vidimo na napolju, jer ovde nije mesto da se desi bilo šta. Rekao mi je da se isto oseća kao što se i oseća. Priznao mi je da nije zaljubljen, ali da mu se ja više dopadam od svih. Videćemo se i to je tako - istakla je Jelena.

.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.