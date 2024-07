Ona je prototip smrdibube: Kačavenda osula žestoku paljbu po Jeleni i Rajačiću, pa otkrila svoje prognoze za njihov odnos! (VIDEO)

Razvezla jezik!

Milena Kačavenda stigla je u Šiša bar kod voditelja Milana Miloševića, te je progovorila o razgvoru Jelene i Ivana Marinkovića.

- Milena, šta se ovo dešava - pitao je Milan.

- Sve dođe na naplatu, napravila mu šou program od života. Ona je ipak seoska kulovka. Samo kad se setim koga je sve vređala, gadura jedna odvratna. Ovaj Pirat takav degenerik, otpočetka u ženskim krevetima. Misli da je prioritet da ona priča s njim, priča da nije zaljubljen. Kakav god da je Ivan, ona je birala i udala se - rekla je Kačavenda.

- Kakav je to bio brak? Govorila je da je bio bedan život - pitao je Milan.

- Ona nije za bolje, čuli smo šta je sve radila. On je birao, ona to prihvatila. Ona je počela da priča da je brak bio katna i hvalila se da je ona zaslužna što je on ostavio alkohol. Nju ne mogu očima da gledam, on ne može da stane iza takve žene - rekla je Milena.

- Rekli su da to traje od aprila - rekao je Milošević.

- Ja sam to provalila, ali nisam bila sigurna da je za Pirata. Mislila sam da je Stanislav, ona nije nimalo naivna. Ona je meni folirantkinja, prototip smrdibube. Ne mislim da će ostati sa žutom patikom (Uroš). On nju brani od mene, slinavko. Možda bi bio gotivan, ali je dečko debil - rekla je kuma.

- Šta misliš, da li će njih dvoje opstati i da li će to Ivan oprotiti - pitao je voditelj.

- Mogu da razumem Ivana, prolupao je. S ljudske strane, žao mi ga je. Ona neće s njim ostati, ovom klincu to nije ni u interesu. Njega zanima samo rijaliti - odgovorila je Kačavenda.

- Kako komentarišeš Bojanu? Upozorila je Jelenu - rekao je Milan.

- Oni su svi foliranti, kao rekli svi Jovani da ćuti, kako bi zaštitili ovo dvoje. Šta ti znači da sediš s nekim i ne kažeš mu? Svi su znali za to. Takođe, Jelena se družila sa tom Jovanom, ali bitan joj je interes. Ivan mi nije bio toliko antipatičan, koliko je ona. Ona je ober kanta za pražnjenje, on se naduvao kao ćuran - rekla je kuma.

- Kako komentarišeš odnos sa Đedovićem - pitao je Milan.

- Nakon deset godina rijalitija, on misli da je to delo Đedovića jer je on sa svima u sukobu. Misli da Đedović likuje, svi mi likujemo donekle. Likujem i ja, samo mi je žao što je kraj sad. Ona bi to sve prećutala, saznavala je informacije preko Jovane. Jedva čekam da je vređam - rekla je Kačavenda.

- Šta kažeš za Ša i Mionu - upitao je voditelj.

- Ša je kompletan idiot, ali dobar dasa. Ona je folirantkinja. Svi bi oni u Beograd, mene ne mogu da farbaju. Ona je pogrebna pevačica - završila je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković